Анафилактический шок

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки129 просмотров
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Реферат 10 стр.

не менее 51% оригинальность

срок 15.12.09 (13.12.09 50% - до 16,00 по мск)

обязательны практические примеры

Правила оформления прилагаю.

Пишите только в заказ.

14 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
TataShvedova
Татьяна 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$5
2 дня
Татьяна меня очень подвела. Было указано НАПИСАТЬ С ПРАКТИЧЕСКИМИ ПРИМЕРАМИ. Однако, она выслала работу без них, а на вопрос когда сможет доработать просто не ответила дважды, игнорирует. Не советую работать в ней ни при каких обстоятельствах. Мария Станиславовна, директор Компании Школьник-Студент-Выпускник
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