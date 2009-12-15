Анафилактический шок

Татьяна меня очень подвела. Было указано НАПИСАТЬ С ПРАКТИЧЕСКИМИ ПРИМЕРАМИ. Однако, она выслала работу без них, а на вопрос когда сможет доработать просто не ответила дважды, игнорирует. Не советую работать в ней ни при каких обстоятельствах. Мария Станиславовна, директор Компании Школьник-Студент-Выпускник