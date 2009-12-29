Тема "Исследование теплопередачи в стационарном потоке". Более подробно в прикрепленном файле
Курсовая работа по предмету "Микропроцессоры"
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Необходимо написать курсовую работу для колледжа по предмету "Микропроцессоры" на тему " Система управления эллектроными весами".
Требования: Нужно собрать прибор - электронные весы на микроконтроллере PIC16F84 и написать к нему программу на ассемблере.Нужно чтобы можно было вводить стоимость товара за 1 кг и в ответ на это получать стоимость данного товара.Пояснитальеная записка 30-35 страниц согласно прикрепленным требованиям к содержанию пояснительной записки. Срок 5 -7 дней. От вас стоимость
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