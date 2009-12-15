Диплом по Французскому!

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Вид работы: дипломная работа

Учебное заведение: Волгоградский Государственный Университет

Факультет: лингвистики и межкультурной коммуникации

Специальность: перевод и переводоведение (французский язык первый)

Тема: Специфика рекламного дискурса в сфере туризма на материале французских и русских рекламных текстов (сми, радио, телевидение, интернет)

Дата сдачи: 1 главы 15.12.09

Требования: оформление см. образец диплома - пришлю исполнителю.

Диплом претендует на «отлично»

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С ув.Татьяна

14 лет назад
TheShark
Татьяна 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
17 отзывов