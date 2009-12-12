Диплом по экономике

$150
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт9 заявок303 просмотра
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Здравствуйте,

Необходимо написать диплом на тему: «Современные тенденции интеграции различных стран» (на примере государств Североамериканского континента) . Помимо диплома также нужно предоставить доклад для защиты и презентацию powerpoit. Первая глава должна быть готова уже к 20 декабря. Оплата только через сервис безопасных сделок. Задание к диплому и методичка в аттаче. Незабывайте указывать цену своей работы и срок выполнения, без этого я не смогу выбрать вас исполнителем.

14 лет назад
mxnevsky
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$150
15 дней