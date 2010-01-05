Реферат по нормированию труда

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки264 просмотра
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Доброго дня!

Необходимо выполнить реферат по данной дисциплине, на

тему "Корректировки норм времени с учетом данных освоения новых видов работ и операций"

Реферат должет содержать теорию, формулы, возможно рисунки, графики, схемы.

Все подробности - автору.

Срок и стоимость договорная.

Прошу оценить свои силы в выполнении и откликаться с твердой уверенностью

выполнить работу.

P.S. У выбранного автора возникли затруднения с выполнением работы.

Ищем альтернативные варианты.

14 лет назад
Vladimir2008
Владимир 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
RitaSV
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов(-2)
14 лет назад
$10
2 дня
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Елена откликнулась на данный проект весьма неожиданно, и как раз вовремя. По результату - я получил неплохой материал по достаточно "узкой" теме. Результатом удовлетворён.
Спасибо Владимиру за прекрасное задание, постоянную связь и своевременную оплату. +100
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