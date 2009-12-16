Курсовая работа по маркетингу

Необходимо выполнить КРы по основам компьютерной техники и основам алгоритмизации и программирования. Задания и методички прилагаются. Сколько это будет стоить и какие сроки?
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Необходимо выполнить оригинальную (оригинальность более 70%) курсовую работу по дисциплине: МАРКЕТИНГ.
Есть две темы (на выбор):
1. Товар и товарная политика предприятия (организации).
2. Разработка товарной политики предприятия (организации).
Объем работы - 35-40 страниц.
Содержание работы:
Введение.
1. Теоретическая часть.
2. Аналитическая (практическая) часть (на примере конкретного предприятия).
3. Рекомендательная часть.
4. Заключение.
Список литературы
Срок выполнения: среда, 16.12.2009 (крайний срок сдачи - четверг, 17.12.2009)
Методические материалы - в приложении.
Предлагайте свои цены (желательно - демократические).
Указывайте координаты для связи и предпочитаемые условия оплаты.
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