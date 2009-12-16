Курсовая работа по маркетингу

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Необходимо выполнить оригинальную (оригинальность более 70%) курсовую работу по дисциплине: МАРКЕТИНГ.

Есть две темы (на выбор):

1. Товар и товарная политика предприятия (организации).

2. Разработка товарной политики предприятия (организации).

Объем работы - 35-40 страниц.

Содержание работы:

Введение.

1. Теоретическая часть.

2. Аналитическая (практическая) часть (на примере конкретного предприятия).

3. Рекомендательная часть.

4. Заключение.

Список литературы

Срок выполнения: среда, 16.12.2009 (крайний срок сдачи - четверг, 17.12.2009)

Методические материалы - в приложении.

Предлагайте свои цены (желательно - демократические).

Указывайте координаты для связи и предпочитаемые условия оплаты.

14 лет назад
NORDeo
Илья 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Выражаю благодарность Раисе за плодотворное сотрудничество. Поставленные в ТЗ требования выполнила на 100%, качественно и четко в срок. С удовольствием обращусь к ней снова при следующей необходимости.
Спасибо за приятное сотрудничество:))) заказчик положительный, четкое ТЗ и своевременная оплата! с уважением, Раиса:)
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