Реферат культура речи

Доброго дня! Необходимо выполнить реферат по данной дисциплине, на тему "Корректировки норм времени с учетом данных освоения новых видов работ и операций" Реферат должет содержать теорию, формулы, возможно рисунки, графики, схемы. Все подробности - автору. Срок и стоимость договорная. Прошу ...