Курсовая (с практикой) менеджмент

Здравствуйте, Необходимо написать диплом на тему: «Современные тенденции интеграции различных стран» (на примере государств Североамериканского континента) . Помимо диплома также нужно предоставить доклад для защиты и презентацию powerpoit. Первая глава должна быть готова уже к ...