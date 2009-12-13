Доброго дня! Необходимо выполнить реферат по данной дисциплине, на тему "Корректировки норм времени с учетом данных освоения новых видов работ и операций" Реферат должет содержать теорию, формулы, возможно рисунки, графики, схемы. Все подробности - автору. Срок и стоимость договорная. Прошу ...
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