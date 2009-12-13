Нужен диплом на тему маркетинга.

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Добрый день господа, необходим диплом на тему "Построение эффективных маркетинговых коммуникаций в виртуальном пространстве".

+ исследование, исследование на основе анкеты.

Необходимо 60 страниц, 1.5 интервал, 14 шрифт.

Все данные опроса по анкете нужно обработать через программу SPSS.

ПО содержанию:

- СОдержание

- 1 глава (25+- старниц) - Вводная часть по теме. описание и т.д.

- 2я глава (30 +- страниц) - Эмпирическая часть, методы и процедура исследования, описание результатов, статистические данные.

- Заключение.

Список литературы + приложение!

Приложение - график из программы SPSS.

Детали в личку.

Интересуют сроки и стоимость.

14 лет назад
alex_w
Россия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
diplomzzz
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$200
10 дней
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