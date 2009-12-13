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Курсовой проект по программированию в сетях
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Курсовой проект по программированию в сетях
Тема проекта Web-приложение “Система заказа билетов на спектакли и концерты” .
Срок до 17 декабря .
Разработать только приложение , пояснительная записка не нужна .
Задание прикреплено в приложении , должно быть выполнено на языке Perl .
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