Курсовой проект по программированию в сетях

$30
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовой проект по программированию в сетях

Тема проекта Web-приложение “Система заказа билетов на спектакли и концерты” .

Срок до 17 декабря .

Разработать только приложение , пояснительная записка не нужна .

Задание прикреплено в приложении , должно быть выполнено на языке Perl .

14 лет назад
iiantonii
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Реферат по социологии

    $10

    ПЛАН Введение (цели, задачи, актуальность и т.д) 1. Основные категории социологии. 2. Источники и факторы социальных изменений. 3. Социальная эволюция и социальная революция Заключение Литература Объем около 17-20 страниц Источники 8-10 шт. больше 2008-2009, статьи, учебники и т.д. Ссылки подстрочные с указанием страниц ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом по финансовому менеджменту

    Добрый день! Нужна 3-я глава диплома по финансовому менеджменту. подробности - в прилагаемом файле. Цена - 1200 р. Указывайте минимальный (работа срочная) срок выполнения. Предложения без срока и вне проекта не рассматриваются! Оплата – яндекс-деньги в течение 10-12 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовые по психологии (6 шт)

    Добрый день! Нужно 6 (!) курсовых работ по психологии. Требования: Тема, связанная с мотивацией в организации. Объем: мин 30 стр. (это без приложений) Введение 3-4 стр. - актуальность - степень изученности проблемы - объект - предмет - цель - задачи (соответствовать названиям параграфов) - гипотеза - выборка (минимум ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовая работа по маркетингу

    Необходимо выполнить оригинальную (оригинальность более 70%) курсовую работу по дисциплине: МАРКЕТИНГ. Есть две темы (на выбор): 1. Товар и товарная политика предприятия (организации). 2. Разработка товарной политики предприятия (организации). Объем работы - 35-40 страниц. Содержание работы: Введение. 1. Теоретическая часть. 2. Аналитическая (практическая) ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовая по сетям коммутаций

    Курсовой проект. Существующая сеть г. Гродна имеет 4 узловых района. Нумерация сети шестизначная. УСС, УСП, АМТС построены на оборудовании EWSD. Население 400000 человек. Рассчитать все типы нагрузок, определить число межстанционных связей, количество СЛ, объем оборудования. Нарисовать схемы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад