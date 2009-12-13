Курсовой проект по программированию в сетях

ПЛАН Введение (цели, задачи, актуальность и т.д) 1. Основные категории социологии. 2. Источники и факторы социальных изменений. 3. Социальная эволюция и социальная революция Заключение Литература Объем около 17-20 страниц Источники 8-10 шт. больше 2008-2009, статьи, учебники и т.д. Ссылки подстрочные с указанием страниц ...