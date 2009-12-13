Реферат по товароведению

Добрый день господа, необходим диплом на тему "Построение эффективных маркетинговых коммуникаций в виртуальном пространстве". + исследование, исследование на основе анкеты. Необходимо 60 страниц, 1.5 интервал, 14 шрифт. Все данные опроса по анкете нужно обработать через программу SPSS. ...
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Товароведение
ПЛАН
ВВЕДЕНИЕ
1. Номенклатура потребительских свойств и показателей качества товаров.
2 кондитерские товары:классификация,пищевая ценность,хранения,дефекты
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список литературы
Объем 17-24 стр.
Источники 10-15 шт. больше 2008-2009, статьи, учебники и т.д.
Ссылки подстрочные с указанием страниц мин. 10-12
Оригинальность 90-100%
СРОК 17 декабря
Цена 300 р.
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