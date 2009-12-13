Реферат по товароведению

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок179 просмотров
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Товароведение

ПЛАН

ВВЕДЕНИЕ

1. Номенклатура потребительских свойств и показателей качества товаров.

2 кондитерские товары:классификация,пищевая ценность,хранения,дефекты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы

Объем 17-24 стр.

Источники 10-15 шт. больше 2008-2009, статьи, учебники и т.д.

Ссылки подстрочные с указанием страниц мин. 10-12

Оригинальность 90-100%

СРОК 17 декабря

Цена 300 р.

14 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад