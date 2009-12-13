Реферат по экономике отрасли

Тема: Учетная номенклатура затрат и доходов у турагента ПЛАНА НЕТ ОБЪЕМ 18-20 СТР. Источники 10-15 шт. больше 2008-2009, статьи, учебники и т.д. Ссылки подстрочные с указанием страниц мин. 10-12 Оригинальность 90-100% СРОК 18 декабря Цена 300 р.
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Тема. Отрасль и отраслевой рынок
ПЛАНА НЕТ
Вопросы которые нужно раскрыть в работе:
Рыночная экономика, понятие рынка. Основные субъекты рыночной среды. Типы рынков.
Основные черты рыночного механизма: частная собственность, индивидуальный интерес, экономическая свобода, свобода потребительского выбора и суверенитет потребителя.
Элементы рыночного механизма: товар, спрос, предложение, цена, конкуренция. Рыночное равновесие и равновесная цена. Равновесное количество продукта.
Механизм установления равновесной цены. Воздействие изменений спроса и предложения на равновесную цену и равновесное количество продукта. Эластичность спроса и предложения. Понятие перекрестной эластичности спроса по цене.
Функции рынка: распределение экономических ресурсов; стимулирование научно-технического прогресса; дифференциация экономических агентов; и др.
Роль рыночной системы. Динамичность и недостаточная стабильность рыночной экономики.
Соотношение рынка и отрасли.
Структура, емкость, конъюнктура отраслевого рынка. Исследования рынка, анализ рыночной конъюнктуры.
Практическое назначение теории спроса и предложения
объем 20-25 стр.
Источники 15-20 шт. больше 2008-2009, статьи, учебники и т.д.
Ссылки подстрочные с указанием страниц мин. 15
Оригинальность 90-100%
СРОК 17-18 декабря
Цена 500 р.
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