Ниже собственно задание (1 из вариантов) бюджет не большой (оплата в wm) Выполнить нужно уже сегодня (тут работы на 20 минут) Выполнить обязательно на ГОЛОМ хтмл ...
Занимаюсь программированием гдет с 14 лет.Сначало писал вирусы, потом занимался хаком(есле нужно обращайтесь не дорого).Потом начал писать свои утилки на vbs(оно же впринц ASP) и на этом скриптовом языке писал впринц не только утилитки но и даже было для управлением ботнета(тоже писалось на вбс) нужно было зделать http сервер(зделал рас нужно =) ), Visual Basic 6,pascal,Delphi 7,потом с++,потом меня потянуло в веб технологии выучил javascript,и php.Потом начал програмить под телефоны Omega Basic(java).Потом Мне этого стало мало начал асм (masm 32).Хорошо разбираюсь в протоколах семейства tcp\ip.Также одно время занимался 3d Max'ом.Вообщем развит всесторонне =).Учусь крайне быстро есле нужно программировать на неизвестном не языке просто расширте сроки выполнения на две недели и вам будет программа на том языке котором нужно!.Вобщем беру за работу не много и делаю все качественно быстро и ПРОДУМАННО!!!
И тут Хэппи ЭНД
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $2500
Требуеться создание большого портала под ключ.максимальная стоимость не должна привышать 2 000 ye. Возьму либо одного человека либо групу(последним отдается предпочтение) сроки разработки до конца текущего месяца.Требования предъявляемые к сайту 1 надежность с ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $30
Все подробности читайте здесь http://vse-obo-vsem-interes.narod.ru/Proga.rar Срок выполнения не больше 3-х дней!!!!!Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад