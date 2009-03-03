Програмист-web прогер

Занимаюсь программированием гдет с 14 лет.Сначало писал вирусы, потом занимался хаком(есле нужно обращайтесь не дорого).Потом начал писать свои утилки на vbs(оно же впринц ASP) и на этом скриптовом языке писал впринц не только утилитки но и даже было для управлением ботнета(тоже писалось на вбс) нужно было зделать http сервер(зделал рас нужно =) ), Visual Basic 6,pascal,Delphi 7,потом с++,потом меня потянуло в веб технологии выучил javascript,и php.Потом начал програмить под телефоны Omega Basic(java).Потом Мне этого стало мало начал асм (masm 32).Хорошо разбираюсь в протоколах семейства tcp\ip.Также одно время занимался 3d Max'ом.Вообщем развит всесторонне =).Учусь крайне быстро есле нужно программировать на неизвестном не языке просто расширте сроки выполнения на две недели и вам будет программа на том языке котором нужно!.Вобщем беру за работу не много и делаю все качественно быстро и ПРОДУМАННО!!!

И тут Хэппи ЭНД