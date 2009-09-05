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Алексей Замковой _____

 
34 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

- Ruby on Rails (TDD, BDD)

- php (ООП, патерны, MVC, Zend Framework, PHPUnit)

- javascript (AJAX, фреймворки jquery, ExtJs)

- sql (Опыт использования сложных запросов)

- Regular Expressions (Perl совместимые)

- HTML, CSS, базовые навыки верстки

- Навыки работы с SVN, GIT

- Английский язык (технический)

- Навыки администрирования ОС Linux, сервера apache

PHPJavascriptHTMLCSSjQueryLinuxApachePerlAjaxRuby

  • Сверстать сайт (5 страниц)

    $50

    3 страницы практически одинаковые, во всех страницах изменяется правая часть (кроме меню слева). Одна страница для оценки во вложении.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно сверстать несколько страниц

    $50

    Есть jpg картинки (psd-файл будет позже). Нужно оценить стоимость верстки страниц на картинках. Сверстать нужно завтра. Пишите вышлю картинки по запросу (~7 мегабайт)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен дизайн меню

    Для http://pishchan.co.ua/ нужно новое красивое web 2.0 меню. Можно взять элементы дизайна с http://pishchan.co.ua/forum/ (дефолтного phpbb 3 скина). Оплата через яндекс деньги

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • PHPBB 3 и параметр SID

    $50

    Здравствуйте коллеги, нужна помощь с форумом PHPBB. Сесии в нем работают с помощью передачи параметра sid в url. Нужно чтобы параметр передавался через cookie. Думаю проблема многократно решалась. Решение мне и нужно

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
EdgarV
Эдгар 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Сверстать сайт (5 страниц)
Заказчик отлично ставит задачу, платит пунктуально, одним словом, очень доволен! Всем советую...
Отличный исполнитель, качественная верстка, все "капризы" удовлетворил. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
cumbayaa
Петр 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Компиляция небольшой программы на java
Приятно было сотрудничать
Большое спасибо за помощь !!!
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Kolyagrozamorey
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Нужно сверстать несколько страниц
Всем рекомендую, было приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Дякую за добре виконану роботу ! спасибо за хорошо выполненную работу !
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CoolHeart
Виктор 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Нужен дизайн меню
Алексей хороший заказчик и приятный в общении человек, оплатил сразу оговоренную сумму. Рад был сотрудничать.
Отличный исполнитель. Работа сделана в срок, качественно. Учтены все пожелания
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Tkachenko
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
PHPBB 3 и параметр SID
Хороший заказчик, все по делу и мгновенная оплата. Рекомендую
Проблему решил быстро, спасибо за сотрудничество
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