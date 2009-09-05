3 страницы практически одинаковые, во всех страницах изменяется правая часть (кроме меню слева). Одна страница для оценки во вложении.
- Ruby on Rails (TDD, BDD)
- php (ООП, патерны, MVC, Zend Framework, PHPUnit)
- javascript (AJAX, фреймворки jquery, ExtJs)
- sql (Опыт использования сложных запросов)
- Regular Expressions (Perl совместимые)
- HTML, CSS, базовые навыки верстки
- Навыки работы с SVN, GIT
- Английский язык (технический)
- Навыки администрирования ОС Linux, сервера apache
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Есть готовый скриптик веб -сервера, написанный вроде на JBuilder, нужно изменить одну строчку кода и просто скомпилировать. Скриптик во вложении.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Есть jpg картинки (psd-файл будет позже). Нужно оценить стоимость верстки страниц на картинках. Сверстать нужно завтра. Пишите вышлю картинки по запросу (~7 мегабайт)HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Для http://pishchan.co.ua/ нужно новое красивое web 2.0 меню. Можно взять элементы дизайна с http://pishchan.co.ua/forum/ (дефолтного phpbb 3 скина). Оплата через яндекс деньгиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте коллеги, нужна помощь с форумом PHPBB. Сесии в нем работают с помощью передачи параметра sid в url. Нужно чтобы параметр передавался через cookie. Думаю проблема многократно решалась. Решение мне и нужноВеб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад