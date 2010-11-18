Makcums

Максим Соловьёв Makcums

 
32 годаРоссия/Ижевск
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
tendent
Денис 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
6 баллов
13 лет назад
Простая верстка
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ropex
Роман 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Интернет-магазин на OpenCart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
alex973
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
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Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $30
от 10 дней
нет рейтинга