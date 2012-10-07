Загрузить фото для категорий (модели автомобилей)

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Закрыт10 заявок181 просмотр

Требуется найти и загрузить фото для 500 категорий моделей авто. Фото нужны на белом фоне квадратные. Можно в маленьком разрешении (мин. 200х200) но не размытые. Срок до среды 10.10.12.

Предлагайте цену за 500 шт.

Если результат устроит, возможно долгосрочное сотрудничество.

13 лет назад
parikmail
Павел 
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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