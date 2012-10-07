Наполнение интернет-магазина детской одежды

Требуются услуги контент-менеджера для наполнения интернет-магазина качественными карточками товаров. Тематика - детская и новорожденная одежда. Объем - по мере поступления новых товаров и коллекций, но на ближайшие пару месяцев постоянной работой обеспечим.

Магазин на webasist

Требуются описания товара для людей, с учетом СЕО, заполнение основных мета-полей ключевыми, размещение фото на сайте (при необходимости - элементарная обработка картинки в фотошоп)

Преимущества: женщинам "в теме", понимающих отличие хлопка от полиэстера, разбирающихся в качестве товаров для детей.

От Вас - ссылки на ваши тексты и работы, условия оплаты, условия сотрудничества.

Спасибо всем.