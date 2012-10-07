Требуется контент менеджер, для ведения сайта: наполнение информацией (фото, видео, текст), мелкое программирование. подробности в личке или на емейл.
Наполнение интернет-магазина детской одежды
Требуются услуги контент-менеджера для наполнения интернет-магазина качественными карточками товаров. Тематика - детская и новорожденная одежда. Объем - по мере поступления новых товаров и коллекций, но на ближайшие пару месяцев постоянной работой обеспечим.
Магазин на webasist
Требуются описания товара для людей, с учетом СЕО, заполнение основных мета-полей ключевыми, размещение фото на сайте (при необходимости - элементарная обработка картинки в фотошоп)
Преимущества: женщинам "в теме", понимающих отличие хлопка от полиэстера, разбирающихся в качестве товаров для детей.
От Вас - ссылки на ваши тексты и работы, условия оплаты, условия сотрудничества.
Спасибо всем.
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