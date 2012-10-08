Добрый день. Необходимо наполнить интернет-магазин товарами по категориям. Карточка товара: - 2-3 фото - название товара(рерайт) - описание товара(300-500 символов рерайт) Список товаров предоставлю.
Контент-менеджер для постоянного сотрудничества
Интернет-агентству полного цикла SvitSoft, для постоянной удаленной работы, требуется контент-менеджер.
Ориентировочная загрузка 8 часов в неделю.
Требование:
Базовое знание HTML
Опыт работы с системами управления сайтов Drupal, Magento
Задачи:
Наполнение сайтов клиентов контентом.
Проживание в Киеве является плюсом.
В отзывах, указывайте, пожалуйста, стоимость часа Вашей работы.
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