Контент-менеджер для постоянного сотрудничества

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  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок275 просмотров

Интернет-агентству полного цикла SvitSoft, для постоянной удаленной работы, требуется контент-менеджер.

Ориентировочная загрузка 8 часов в неделю.

Требование:

Базовое знание HTML

Опыт работы с системами управления сайтов Drupal, Magento

Задачи:

Наполнение сайтов клиентов контентом.

Проживание в Киеве является плюсом.

В отзывах, указывайте, пожалуйста, стоимость часа Вашей работы.

DrupalHTMLMagento
13 лет назад
svitsoft-ua
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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