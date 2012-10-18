Наполнение каталога товарами

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен13 заявок238 просмотров

Необходимо наполнить каталог на сайте http://www.pogodavdome.com/catalog/

CMS – 1С-Битрикс (очень проста и удобна в работе, если понадобится, могу выслать демо-видео по админке).

Ниже представлен объем работы по наполнению. Оцените его по времени и стоимости.

Объем работы:

Котлы:

газовые, электрические, твёрдотопливные, дизельные:

Buderus, De Dietrich, Valliant, Viessman, Ferroli, Эван, Drazice(это бойлер косвенного нагрева),

Электронагреватели "Элвин"

Кондиционеры:

сплит-система, мобильные, колонники, кассетники:

General Climat, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba, LG, Samsung, Hitachi, Midea.

Радиаторы:

аллюминевые, биметалические, чугунные, стальные панельные.

ATM 500/80, ATM 350/80,

Global, Radital, Kermi, Henrad, Conner, Stelrad, Buderus Copa/Riffar.

Водонагреватели:

проточные электрические, проточные газовые, накопительные электрические,

Oazis/Ariston/Electrolux/Atmor/Halsen/.

Насосы:

Ручеёк, Малыш, Водолей, Джилекс, Grundfos, Speroni, Wilo, Aquario, Extra, Aquatech.

Водоподготовка

(Фильтры,системы очистки воды):

Гейзер, Honeywell, Atoll, Aquatech, Penteck, Pentair Water, Аквафлоу (http://vodeco.ru).

13 лет назад
rant
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$20
3 дня
Сергей показал себя, как ответственный специалист. Работает быстро, положительно откликается на пожелания клиента. Было приятно работать.
Отличный заказчик, чёткое ТЗ и своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо!

Заявки фрилансеров

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад

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