Интернет-агентству полного цикла SvitSoft, для постоянной удаленной работы, требуется контент-менеджер. Ориентировочная загрузка 8 часов в неделю. Требование: Базовое знание HTML Опыт работы с системами управления сайтов Drupal, Magento ...
Наполнение каталога товарами
Необходимо наполнить каталог на сайте http://www.pogodavdome.com/catalog/
CMS – 1С-Битрикс (очень проста и удобна в работе, если понадобится, могу выслать демо-видео по админке).
Ниже представлен объем работы по наполнению. Оцените его по времени и стоимости.
Объем работы:
Котлы:
газовые, электрические, твёрдотопливные, дизельные:
Buderus, De Dietrich, Valliant, Viessman, Ferroli, Эван, Drazice(это бойлер косвенного нагрева),
Электронагреватели "Элвин"
Кондиционеры:
сплит-система, мобильные, колонники, кассетники:
General Climat, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba, LG, Samsung, Hitachi, Midea.
Радиаторы:
аллюминевые, биметалические, чугунные, стальные панельные.
ATM 500/80, ATM 350/80,
Global, Radital, Kermi, Henrad, Conner, Stelrad, Buderus Copa/Riffar.
Водонагреватели:
проточные электрические, проточные газовые, накопительные электрические,
Oazis/Ariston/Electrolux/Atmor/Halsen/.
Насосы:
Ручеёк, Малыш, Водолей, Джилекс, Grundfos, Speroni, Wilo, Aquario, Extra, Aquatech.
Водоподготовка
(Фильтры,системы очистки воды):
Гейзер, Honeywell, Atoll, Aquatech, Penteck, Pentair Water, Аквафлоу (http://vodeco.ru).
Выбранный исполнитель
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