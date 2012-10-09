Необходимо написать уникальный текст к торговым центрам в различных городах. Работа для тех, кто может уделять хотя бы 5–6 часов в день. Предпочтение женщинам!!! Оплата еженедельно. Работа постоянная, объемы большие. Просьба оставлять ваши номера ICQ ...
Контент-менеджер: публикация материалов (WP)
Нужен контент-менеджер ("публикатор, постер") для публикации материалов на сайте строительной тематики. Постоянная работа
Работа производится через автоматизированный интерфейс.
Подробнейшая пошаговая инструкция в PDF приложена к заданию.
Оплата: 40 рублей за каждую опубликованную статью. Минимальная сумма выплаты – 1500 рублей, вывод з/п возможен два раза в месяц (WMR, WMZ)
Требования к соискателям:
- опыт работы с Wordpress – публикация материалов, работа с плагинами и дополнительными полями, картинками
- умение искать картинки в зарубежном интернете и обрабатывать (оптимизировать их) для публикации на сайте (подробности в инструкции)
- умение искать видео-материалы на youtube
- понимание, что такое чистый HTML-код
- грамотный русский язык и навыки "писательства" (ничего сложного – описание для видео + картинок)
- умение ЧЕТКО следовать инструкции :)
P.S. В данный момент в ожидании публикации висит более 50 статей .
Заявки фрилансеров
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