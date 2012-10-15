Копирайтер для написания уникальных текстов

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Закрыт17 заявок389 просмотров

Необходимо написать уникальный текст к торговым центрам в различных городах. Работа для тех, кто может уделять хотя бы 5–6 часов в день. Предпочтение женщинам!!! Оплата еженедельно. Работа постоянная, объемы большие. Просьба оставлять ваши номера ICQ или скайпа здесь.

13 лет назад
Antonlukk
Антон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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