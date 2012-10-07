Требуется найти и загрузить фото для 500 категорий моделей авто. Фото нужны на белом фоне квадратные. Можно в маленьком разрешении (мин. 200х200) но не размытые. Срок до среды 10.10.12. Предлагайте цену за ...
Размещение ссылок
Приветствую.
Необходимо пропиарить сайт посредством размещения ссылки на сайт на различных крупных форумах,ЖЖ,блогах,в комментариях к новостям.Ссылка+ручной текст по теме ЖЖ,статьи,блога.Чтоб незатейливо и ненавязчиво было.
Не спам,а живой текст.
Заявки фрилансеров
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