Загрузить в админку фото с официальных сайтов

Задание: загрузить в админку 1033 фото с официальных сайтов туристических достопримечательностей, часто зарубежных, выбрать наиболее представительное фото шириной не менее 420 пикселей.

Исходные данные:

- xls-файл со ссылками на сайты и на объект в админке для загрузки данного фото,

- доступ к админке.

Замечания по работе:

- Только 1 фото на каждый объект.

- Обработки фото не нужно, админка сама ужмет крупные.

Требования:

- Наличие положительных отзывов,

- Ответственность,

- Аккуратность,

- Умение работать с онлайн-админками.

Оплата:

- За полное задание 1033 руб., при частичном исполнении по 1 руб. за фото,

- Предоплата возможна пользователю с хорошим рейтингом.

- Оплата только методами wmr (не wmz) или лично в офисе, г. Москва, м. Новослободская/Менделеевская.