Необходимо написать уникальный текст к торговым центрам в различных городах. Работа для тех, кто может уделять хотя бы 5–6 часов в день. Предпочтение женщинам!!! Оплата еженедельно. Работа постоянная, объемы большие. Просьба оставлять ваши номера ICQ ...
Загрузить в админку фото с официальных сайтов
Задание: загрузить в админку 1033 фото с официальных сайтов туристических достопримечательностей, часто зарубежных, выбрать наиболее представительное фото шириной не менее 420 пикселей.
Исходные данные:
- xls-файл со ссылками на сайты и на объект в админке для загрузки данного фото,
- доступ к админке.
Замечания по работе:
- Только 1 фото на каждый объект.
- Обработки фото не нужно, админка сама ужмет крупные.
Требования:
- Наличие положительных отзывов,
- Ответственность,
- Аккуратность,
- Умение работать с онлайн-админками.
Оплата:
- За полное задание 1033 руб., при частичном исполнении по 1 руб. за фото,
- Предоплата возможна пользователю с хорошим рейтингом.
- Оплата только методами wmr (не wmz) или лично в офисе, г. Москва, м. Новослободская/Менделеевская.
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