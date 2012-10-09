Добрый день! Помогите с добавлением товаров в интернет-магазин, работающий на движке OpenCart. Могу предоставить источники описания и картинки товаров. Направление: строительная химия. стучите 394093022 skype: ...
Наполнение сайта информацией
Необходимо заполонить сайт
Добавление фото в 2 раздела -5 р.
Заливка текста на одну страницу- 10 р.
Все данные есть.
Количество фото около 150-200
текст на 10 страниц
Заявки фрилансеров
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