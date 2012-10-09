Наполнение сайта информацией

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Закрыт23 заявки283 просмотра

Необходимо заполонить сайт

Добавление фото в 2 раздела -5 р.

Заливка текста на одну страницу- 10 р.

Все данные есть.

Количество фото около 150-200

текст на 10 страниц

13 лет назад
Zalex114
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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