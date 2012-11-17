Добрый день! Помогите с добавлением товаров в интернет-магазин, работающий на движке OpenCart. Могу предоставить источники описания и картинки товаров. Направление: строительная химия. стучите 394093022 skype: ...
Скорректировать название товаров на сайте по фото
Сайт женской одежды и обуви.
Товары в каждой категории имеют одинаковое название , например "обувь женская".. Необходимо, глядя на фото, исправить название на соответствующее, например на Туфли на платформе розовые, кеды красные, сланцы голубые и т д.
Кроме этого, при явном несоответствии фото и категории товара, переместить товар в нужную категорию.
Работа простая, 10-15 секунд/товар
Примерно 5500 товаров
Ваше предложения по цене???
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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