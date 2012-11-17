Скорректировать название товаров на сайте по фото

Сайт женской одежды и обуви.

Товары в каждой категории имеют одинаковое название , например "обувь женская".. Необходимо, глядя на фото, исправить название на соответствующее, например на Туфли на платформе розовые, кеды красные, сланцы голубые и т д.

Кроме этого, при явном несоответствии фото и категории товара, переместить товар в нужную категорию.

Работа простая, 10-15 секунд/товар

Примерно 5500 товаров

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