Забить товары из прайса

Сайт с CMS. Нужно заполнить каталог товаров, инструкция есть, ничего сложного.

Оплата по 10 руб за позицию. Первоначально нужно добавить 100 позиций, остальные еще согласовываем.

Оплата в течение 3-7 дней после выполнения (жду оплаты счета по безналу от заказчика, может поступит на днях, тогда расчет будет сразу).