Контент-менеджер

Для поддержки сайтов мед. тематики нужен контент-менедер для постоянной работы.

Задачи:

Загружать на сайты статьи с картинками, прописывать теги + поставить несколько галочек.

Так же возможно будут другие обязанности, буду обсуждать отдельно и оплата будет отдельно под кажду задачу.

Оставляйте ваши заявки на стоимость занесения одной статьи с картинкой.

P.S. Статьи нужно только заносить. Если есть возможность писать - хорошо, тогда одна статья с занесением будет стоить максимум 2,5 у.е. (статья 2-2,5 тыс.знаков.)