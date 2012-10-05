Для поддержки сайтов мед. тематики нужен контент-менедер для постоянной работы. Задачи: Загружать на сайты статьи с картинками, прописывать теги + поставить несколько галочек. Так же возможно будут другие обязанности, буду обсуждать отдельно и оплата будет отдельно под кажду ...