Автор для постоянного написания статей по моему четкому ТЗ. рерайтинг с вашим поиском инфомации.
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Для поддержки сайтов мед. тематики нужен контент-менедер для постоянной работы. Задачи: Загружать на сайты статьи с картинками, прописывать теги + поставить несколько галочек. Так же возможно будут другие обязанности, буду обсуждать отдельно и оплата будет отдельно под кажду ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10000
Для наполнения английского сайта нужны люди с филологическим образованием и идеальным знанием английского языка. Нужны порядка 4000-5000 текстов по 1000 знаков каждый. За текст плачу 2 доллара. Большая просьба, перед тем как тревожить мышку с клавиатурой ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
Срочно, для написания статей на сайты медицинской тематики нужны люди. Оплата - 2,5 доллара за статью 2000-2500 знаков. Планирую выбрать нескольких исполнителей. Текст можно рерайтить, можно сканировать с журналов, в общем все что угодно, только чтобы он ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Мне нужен рерайт 33 статей по теме диктофонов. Исходники прикрепляю к проекту файлом. Задача: 100% уникальность по возможности 3000 знаков с пробелами объем Интересный текст без воды Оплата: 25р/1000 знаков по факту одобрения статьи. Так как заказ срочный - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Для наполнения строительного сайта нужно написать большое колличество статей (более 500). Тематика - ремонт квартир, домов, канализации, обустройство участка, и т.д. Я заинтересован в авторах, которым близка тематика, или которые смогут писать хороший текст исходя ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
Под разные задачи нужен постер и копирайтер по совместительству. Большим плюсом будетзнание программирования, технических тематик (сервис, ремонт принтеров, веб-программирование, и все в таком духе). Заинтересовавшиеся оставляют заявки в проекте, по окончанию работы получают отзыв. Все вопросы ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад