kilagramm

Николай kilagramm

 
55 летУкраина/Донецк
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Контент-менеджер

    Для поддержки сайтов мед. тематики нужен контент-менедер для постоянной работы. Задачи: Загружать на сайты статьи с картинками, прописывать теги + поставить несколько галочек. Так же возможно будут другие обязанности, буду обсуждать отдельно и оплата будет отдельно под кажду ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи на английском

    $10000

    Для наполнения английского сайта нужны люди с филологическим образованием и идеальным знанием английского языка. Нужны порядка 4000-5000 текстов по 1000 знаков каждый. За текст плачу 2 доллара. Большая просьба, перед тем как тревожить мышку с клавиатурой ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи медицинской тематики

    Срочно, для написания статей на сайты медицинской тематики нужны люди. Оплата - 2,5 доллара за статью 2000-2500 знаков. Планирую выбрать нескольких исполнителей. Текст можно рерайтить, можно сканировать с журналов, в общем все что угодно, только чтобы он ...

    Написание статейСтатьи для сайта
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт с исходника. Диктофоны

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Мне нужен рерайт 33 статей по теме диктофонов. Исходники прикрепляю к проекту файлом. Задача: 100% уникальность по возможности 3000 знаков с пробелами объем Интересный текст без воды Оплата: 25р/1000 знаков по факту одобрения статьи. Так как заказ срочный - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание статей для сайта стройтематики

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Для наполнения строительного сайта нужно написать большое колличество статей (более 500). Тематика - ремонт квартир, домов, канализации, обустройство участка, и т.д. Я заинтересован в авторах, которым близка тематика, или которые смогут писать хороший текст исходя ...

    Написание статейСтатьи для сайта
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер и копирайтер

    Под разные задачи нужен постер и копирайтер по совместительству. Большим плюсом будетзнание программирования, технических тематик (сервис, ремонт принтеров, веб-программирование, и все в таком духе). Заинтересовавшиеся оставляют заявки в проекте, по окончанию работы получают отзыв. Все вопросы ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Lunnaja_raduga
Елена 
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Рерайт с исходника. Диктофоны
Заказчик, который знает, чего хочет, и готов очень быстро расплачиваться за выполненную работу.
Очень понравилось работать с Еленой. Работа сдавалась поэтапно, сроки соблюдены. Видно, что человек серьезно занимается своим делом. Буду обращаться и дальше!
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