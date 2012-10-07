Статьи медицинской тематики

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Закрыт4 заявки203 просмотра

Срочно, для написания статей на сайты медицинской тематики нужны люди.

Оплата - 2,5 доллара за статью 2000-2500 знаков. Планирую выбрать нескольких исполнителей.

Текст можно рерайтить, можно сканировать с журналов, в общем все что угодно, только чтобы он был адекватный и уникальность 95%+.

Решить задачу нужно оперативно, кто заинтересован - для оперативного ответа пишите в личку или на почту - [email protected]

Написание статей
13 лет назад
kilagramm
Николай 
57 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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