Статьи медицинской тематики

Срочно, для написания статей на сайты медицинской тематики нужны люди.

Оплата - 2,5 доллара за статью 2000-2500 знаков. Планирую выбрать нескольких исполнителей.

Текст можно рерайтить, можно сканировать с журналов, в общем все что угодно, только чтобы он был адекватный и уникальность 95%+.

Решить задачу нужно оперативно, кто заинтересован - для оперативного ответа пишите в личку или на почту - [email protected]