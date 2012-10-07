Текст для брошюры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок223 просмотра

Есть текст на русском языке (переведённый с англ), объёмом 3 листа А4 формата. Текст для буклета, который будет раздаваться компаниям - потенциальным спонсорам для развития нашего проекта. Необходимо переписать текст, с учётом, что его будут читать бизнес-люди. Оплата толькл чкркз Приват банк

13 лет назад
Flamingo21
Татьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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