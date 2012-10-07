Требуется комплексное SEO интернет-магазина. Род деятельности: продажа люстр и светового оборудования в Москве. Наработок никаких нет, домен зарегестрирован в начале года. На сайте только товары, нужны еще тексты в разделы. Уникальный движок ...
Текст для брошюры
Есть текст на русском языке (переведённый с англ), объёмом 3 листа А4 формата. Текст для буклета, который будет раздаваться компаниям - потенциальным спонсорам для развития нашего проекта. Необходимо переписать текст, с учётом, что его будут читать бизнес-люди. Оплата толькл чкркз Приват банк
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