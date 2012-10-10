Автор строительных статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок201 просмотр

Автор для постоянного написания статей по моему четкому ТЗ. рерайтинг с вашим поиском инфомации.

Написание статей
13 лет назад
kilagramm
Николай 
57 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

skywanderer
54 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
1 день

Заявки фрилансеров

skywanderer
54 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рекламное предложение для финансового специалиста

    $10

    Объем 500-700 символов. Текст для размещения на биржах, форумах, блогах. База для написания текста Профессиональные консультации Финансовые консультации Помощь руководителю Помощь в освоении программы MBA Составление ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо написать 20 статей для автосайта

    Необходимо написание 20 УНИКАЛЬНЫХ статей (объём 1000 зн) для сайта, рассказывающего об авариях и ДТП. Необходимо, чтобы Исполнитель сам был водителем автомобиля, т.к. иначе трудно будет проанализировать ситуации. Расклад тем ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется копирайтер в редакцию журнала

    $2500

    В редакцию известного автомобильного журнала требуется специалист по работе с контентом (рерайт и копирайт). Работа постоянная и удаленная. Достойная оплата. Пишите, пожалуйста, в личку.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новостник на сайт о шоу-бизнесе

    $1000

    Сайту, посвященному новостям отечественного шоу-бизнеса, требуется человек, готовый ежедневно писать и публиковать новости. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ опыт работы с новостными сайтами! От нас: база источников новостей для рерайта рекомендации по работе ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист для добавления материалов на сайт

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Задача стоит такая. Надо писать заметку небольшую около 600 символов + 4 скриншота + видео с ютуба (по возможности) и публикация на сайт. Для примера можете посмотреть по ссылке ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется копирайтер

    $2500

    В редакцию известного автомобильного журнала требуется специалист по работе с контентом (рерайт и копирайт). Работа постоянная и удаленная. Достойная оплата. Пишите, пожалуйста, в личку

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем рерайтеров на "женские" темы

    $500

    Астрология, мода, красота, беременность - основной круг тем, по которым необходимы тексты. Исходники ваши, но темы легкие, так что с этим проблем, думаю, не возникнет. Оплата - строго 30 руб/1 тыс. знаков без пробелов, работы ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    13 лет назад