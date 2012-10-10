Рекламное предложение для финансового специалиста

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки136 просмотров

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Профессиональные консультации

Финансовые консультации

Помощь руководителю

Помощь в освоении программы MBA

Составление бизнес-требований для ПО

Составление бизнес-требований для 1C

Разработка ТЗ для программиста

Структурирование бизнеса

Стресс-менеджмент организации

Составление финансовых схем

Создание схем по оптимизация расходов

Бизнес-тренинги

Работа с проблемным коллективом

Поиск узких мест в бизнесе и составление схем по их устранению

Помощь во внедрении бизнес-методик

Разработка структур систем автоматизации бизнеса

Опыт оптимизации торгового, сетевого, пищевого, производственного, транспортного и охранного бизнеса.

Сертификат MBA

Экономические сертификаты

Возраст 45

13 лет назад
irbisadm
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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