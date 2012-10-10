Ищем рерайтеров на "женские" темы

Астрология, мода, красота, беременность - основной круг тем, по которым необходимы тексты. Исходники ваши, но темы легкие, так что с этим проблем, думаю, не возникнет. Оплата - строго 30 руб/1 тыс. знаков без пробелов, работы очень много - текстов требуется огромное количество, разных по объему (от 1 до 3 тыс. знаков). Единственное требование от рерайтера - качество работы (проверяю уникальность не только Advego и подобными программами, но и вручную). Оплачиваем готовые тексты раз в неделю, сразу же после приемки.