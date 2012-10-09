Написать уникальные анонсы к товарам в магазине

Нужно накопирайтить красивые краткие анонсы к товарам (наручные часы). Каждый анонс порядка 150-200 символов. Товаров в каталоге 2168 штук. Копирайтить нужно прямо в описание товара в панели управления сайтом, чтобы не делать двойную работу: писать, а потом заносить. Текст должен быть эмоциональным, не про технические данные часов, а для того чтобы вызвать интерес у покупателя, заинтриговать. Примеры таких мини-описаний на сайте уже есть, но нужно сделать для всех разные (не обязательно на 100% разные, но отличаться хотя бы на 50% друг от друга описания хотя бы должны.)

Пример такого анонса:

Изысканные и элегантные всегда на пике моды и популярности! Часы Guess подчеркивают Ваш вкус и завораживают взгляды поклонников. Подарите себе роскошное время с часами Гесс.

Оплата будет поэтапно, можно за каждые 100-200 описаний.

Жду предложений по цене и срокам.