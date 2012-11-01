Составление описаний букетов

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Завершен23 заявки341 просмотр

Для сайта по продаже цветов требуется копирайтер, желательно с опытом подбной работы.

Для каждого букета требуется составить:

1. Краткое описание, 50-85 символов (по 27-30 знаков в строке), должно содержать в себе информацию для кого букет, и/или для какого случая.

2. Полное описание, 100-300 знаков (по 50 знаков в строке), должно содержать информацию о составе букета (в развернутой форме, указывается что символизирует букет и/или цветы входящие в его состав).

Указывайте Вашу стоимость за 1000 знаков и скорость работы. Если есть, присылайте примеры работ.

13 лет назад
proekt02
Евгений 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад
$50
7 дней
Требовалось составить описания для товаров на сайте, Татьяна справилась с этим заданием качественно, в установленные сроки. В общение корректна, лояльно относится к пожеланиям заказчика. Спасибо за проделанную работу! Будем регулярно сотрудничать!
Красивый проект и отличный заказчик. Работа доставила удовольствие. С Евгением работать приятно и выгодно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую, как надежного партнера.

Заявки фрилансеров

listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад

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