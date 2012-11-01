Составление описаний букетов

Для сайта по продаже цветов требуется копирайтер, желательно с опытом подбной работы.

Для каждого букета требуется составить:

1. Краткое описание, 50-85 символов (по 27-30 знаков в строке), должно содержать в себе информацию для кого букет, и/или для какого случая.

2. Полное описание, 100-300 знаков (по 50 знаков в строке), должно содержать информацию о составе букета (в развернутой форме, указывается что символизирует букет и/или цветы входящие в его состав).

Указывайте Вашу стоимость за 1000 знаков и скорость работы. Если есть, присылайте примеры работ.