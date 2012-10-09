Задание- 1 страница в общем о морской воде, о её жизненной силе и т.д., затем о 5-ти морях: азовском, черном, красном, средиземном, мертвом. На каждое море 1 страница А4. Но здесь уже о конкретных особенностях воды каждого из морей и в следствии которых, какие заболевания предпочтительно лечить на каждом из них.