О морской воде

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Закрыт21 заявка223 просмотра

Задание- 1 страница в общем о морской воде, о её жизненной силе и т.д., затем о 5-ти морях: азовском, черном, красном, средиземном, мертвом. На каждое море 1 страница А4. Но здесь уже о конкретных особенностях воды каждого из морей и в следствии которых, какие заболевания предпочтительно лечить на каждом из них.

13 лет назад
lazarmos
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

NOVAvideo
Ольга 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
50 отзывов
13 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

NOVAvideo
Ольга 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
50 отзывов
13 лет назад