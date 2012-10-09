Нужен рерайт 4х текстов по 2 тыс. Тематика - раскрутка сайтов. Даю исходники для рарайта.
Написать статьи о соке ростков пшеницы при диабете
И как он помогает при лечении язвы желудка и при выпадении волос.
состав сока по ссылкам:
http://www.you-life.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=52 Минералы в соке
http://www.you-life.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=51 Витамины в соке
статьи должны быть не большими не более 1/2 страницы. Написанны простым понятным языком. желательно с интересными( запоминающимися фактами ). Хорошие статьи = продолжение сотрудничества. т.к. нужны статьи на темы как сок ростков пшеницы применяется и полезен при всех известных заболеваниях.
от вас цена и сроки.
оплата по факту
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