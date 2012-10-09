Неспешно ищу действительно хорошего копирайтера

Ищу копирайтера-девочку. На взрослые тексты. По взрослым ставкам.

Идеально - с журналистским образованием и/или опытом.

Совсем идеально - с опытом написания статей для женских (глянцевых) журналов.

Основные требования к кандидату:

- хороший слог

- отличная грамотность

- любовь к "шмоткам" и "тряпкам", умение и желание в них разбираться

- нужно быть в тренде моды (приоритет - женское нижнее белье)

- навыки поиска информации в интернете - выше среднего

- если вы еще к тому же молодая мама - пройдете вне конкурса

Задача:

Предполагается написание больших серий статей (по 15-20 штук) объемом в 3-5-7 тысяч символов каждая. Всего серий для начала будет 3.

Если сработаемся - загружу заказами надолго.

Тематика:

Вы уже поняли =)

Унылый копирайтинг, сэо-тэксты и прочий нелитературный рерайт в опыте рассматривается как минус.

Кого сразу не буду рассматривать:

- координаторов "пишущих бригад" (у самого такая бригада есть)

- людей без опыта

- людей без примеров работ (примеры строго по теме Мода, Тренды моды и т.п. "женская" тематика)

Жду ваших предложений по оплате и примеров работ