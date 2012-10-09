Привет всем. Я ищу человека для нового проекта мне важно что бы человек разбирался в медицинской тематике и не допускал в своих текстах лексических и логических ошибок. ...
Неспешно ищу действительно хорошего копирайтера
Ищу копирайтера-девочку. На взрослые тексты. По взрослым ставкам.
Идеально - с журналистским образованием и/или опытом.
Совсем идеально - с опытом написания статей для женских (глянцевых) журналов.
Основные требования к кандидату:
- хороший слог
- отличная грамотность
- любовь к "шмоткам" и "тряпкам", умение и желание в них разбираться
- нужно быть в тренде моды (приоритет - женское нижнее белье)
- навыки поиска информации в интернете - выше среднего
- если вы еще к тому же молодая мама - пройдете вне конкурса
Задача:
Предполагается написание больших серий статей (по 15-20 штук) объемом в 3-5-7 тысяч символов каждая. Всего серий для начала будет 3.
Если сработаемся - загружу заказами надолго.
Тематика:
Вы уже поняли =)
Унылый копирайтинг, сэо-тэксты и прочий нелитературный рерайт в опыте рассматривается как минус.
Кого сразу не буду рассматривать:
- координаторов "пишущих бригад" (у самого такая бригада есть)
- людей без опыта
- людей без примеров работ (примеры строго по теме Мода, Тренды моды и т.п. "женская" тематика)
Жду ваших предложений по оплате и примеров работ
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