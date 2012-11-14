Написание статей для продвижения

День добрый! на данный момент необходимо написать следующие статьи для продвижения:

1. Аксессуары для iPhone и iPad (пленки, чехлы, наушники и прочая чипуха) до 1 - 1.5 тыс. символов. ссылку на сайт дам, что бы было понятно точно что за ассортимент и про что писать.

2. Дизайн интерьера. Для сайта студии дизайна, для этого же сайта - Отделочные работы и мебель на заказ. Точное задание после выбора исполнителя.

По мимо этой задачи:

Написать ключевые фразы для продвижения в sape, какие ключевики и сколько фраз так же узнает выбранный исполнитель. оплата: 1,5 р. за ключевую фразу 50-100 символов.

и дальнейшее сотрудничество!

Оплата только Яндекс Деньгами!