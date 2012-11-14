Написание статей для продвижения

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок139 просмотров

День добрый! на данный момент необходимо написать следующие статьи для продвижения:

1. Аксессуары для iPhone и iPad (пленки, чехлы, наушники и прочая чипуха) до 1 - 1.5 тыс. символов. ссылку на сайт дам, что бы было понятно точно что за ассортимент и про что писать.

2. Дизайн интерьера. Для сайта студии дизайна, для этого же сайта - Отделочные работы и мебель на заказ. Точное задание после выбора исполнителя.

По мимо этой задачи:

Написать ключевые фразы для продвижения в sape, какие ключевики и сколько фраз так же узнает выбранный исполнитель. оплата: 1,5 р. за ключевую фразу 50-100 символов.

и дальнейшее сотрудничество!

Оплата только Яндекс Деньгами!

Написание статей
13 лет назад
Zhyravlev_AS
Антон 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mriya
50 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Уже более месяца сотрудничаю с Татьяной. За этот период у нас не возникло недопониманий. Татьяна пишет уникальные статьи, и отлично с этим справляется!
Уже довольно продолжительное время периодически выполняю заказы для Антона. Предельно конкретные задания, разумные сроки, всегда своевременная оплата. Деликатный, серьезный заказчик. Всегда с удовольствием приму участие в его проектах.

Заявки фрилансеров

mriya
50 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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