Привет всем. Я ищу человека для нового проекта мне важно что бы человек разбирался в медицинской тематике и не допускал в своих текстах лексических и логических ошибок. ...
Написание статей для продвижения
День добрый! на данный момент необходимо написать следующие статьи для продвижения:
1. Аксессуары для iPhone и iPad (пленки, чехлы, наушники и прочая чипуха) до 1 - 1.5 тыс. символов. ссылку на сайт дам, что бы было понятно точно что за ассортимент и про что писать.
2. Дизайн интерьера. Для сайта студии дизайна, для этого же сайта - Отделочные работы и мебель на заказ. Точное задание после выбора исполнителя.
По мимо этой задачи:
Написать ключевые фразы для продвижения в sape, какие ключевики и сколько фраз так же узнает выбранный исполнитель. оплата: 1,5 р. за ключевую фразу 50-100 символов.
и дальнейшее сотрудничество!
Оплата только Яндекс Деньгами!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо написать огромное количество уникальных статей на мебельную тематику по ключевым словам. Где-то по 3-5 статей в неделю. Т.к. статьи нужны для размещения на сторонних сайтах, отбор осуществляется скорее по минимальной стоимости работы, чем ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо заполнить парфюмерный сайт описанием парфюма (описание должно быть уникальным) Заинтересовавшихся прошу обращаться указывая вашу цену за работу!!!Копирайтинг32 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте в нашу компанию по грузоперевозкам нужен Профессиональный копирайтер который будет писать статьи по нашей тематике и каждый день практически. Указывайте пожалуйста ваше портфолио. Опыт работы(примеры). А так же сразу пишите какую цену ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Постоянно и в больших количествах требуется рерайт новостей для информационного сайта по охране и видеонаблюдению. Исходники искать не надо, предоставляются на почту. Частота и количество присылаемых материалов ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Приветствую! Требуются профессиональные журналисты для написания статей на сложные темы, по которым нет информации в сети (рерайт в топку), в том числе с необходимостью брать интервью (не важно, удаленные интервью или с ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется написать 4 уникальных оптимизированных статьи по 2 знаков. Оптимизированных под запросы: геодезия москва, топография москва, земельные споры москва, оформление земельных участков москва. Стоимость: 100 р за 1000 знаков. Писать только ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Основные моменты: - темы статей: строительство, ремонт, благоустройство, инженерные системы, статьи для сайта ogodom.ru - требования изложены в PDF-документе — 17 страниц — не пугайтесь объема, для опытных авторов, которых мы как ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется копирайтер для написания определенного кол-ва оптимизированных под поисковые системы статей на сайт электроинструментов. В общей сложности планируется около 20 текстов. Статьи: 2000 знаков каждая. Работа и оплата планируются в несколько стадий. Бюджет: не больше ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать описания игр (по имеющейся в интернете информайии написать уникальные описания). Игры ещё не вышли. Вот список: Planetary Annihilation GRID 2 Rise of the triad Europa universalis 4 ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт13 лет назад