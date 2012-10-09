Привет всем. Я ищу человека для нового проекта мне важно что бы человек разбирался в медицинской тематике и не допускал в своих текстах лексических и логических ошибок. ...
Заполнение парфюмерного сайта (копирайтинг)
Необходимо заполнить парфюмерный сайт описанием парфюма (описание должно быть уникальным)
Заинтересовавшихся прошу обращаться указывая вашу цену за работу!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Важно: знание русского языка, отличная грамотность. Подбор источников для материала – самостоятельный. Подбор картинок и фото в сети, когда необходимо. Ответственность -соблюдение сроков. Уникальность текстов, проверка на ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте в нашу компанию по грузоперевозкам нужен Профессиональный копирайтер который будет писать статьи по нашей тематике и каждый день практически. Указывайте пожалуйста ваше портфолио. Опыт работы(примеры). А так же сразу пишите какую цену ...Завершен13 лет назад
Постоянно и в больших количествах требуется рерайт новостей для информационного сайта по охране и видеонаблюдению. Исходники искать не надо, предоставляются на почту. Частота и количество присылаемых материалов ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Приветствую! Требуются профессиональные журналисты для написания статей на сложные темы, по которым нет информации в сети (рерайт в топку), в том числе с необходимостью брать интервью (не важно, удаленные интервью или с ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется написать 4 уникальных оптимизированных статьи по 2 знаков. Оптимизированных под запросы: геодезия москва, топография москва, земельные споры москва, оформление земельных участков москва. Стоимость: 100 р за 1000 знаков. Писать только ...Завершен13 лет назад
Основные моменты: - темы статей: строительство, ремонт, благоустройство, инженерные системы, статьи для сайта ogodom.ru - требования изложены в PDF-документе — 17 страниц — не пугайтесь объема, для опытных авторов, которых мы как ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется копирайтер для написания определенного кол-ва оптимизированных под поисковые системы статей на сайт электроинструментов. В общей сложности планируется около 20 текстов. Статьи: 2000 знаков каждая. Работа и оплата планируются в несколько стадий. Бюджет: не больше ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать ряд текстов. Один текст о сайте - размер около двух тысяч знаков. Остальные тексты (5 штук) - о различных букмекерских компаниях.Завершен13 лет назад
Необходимо сделать описания игр (по имеющейся в интернете информайии написать уникальные описания). Игры ещё не вышли. Вот список: Planetary Annihilation GRID 2 Rise of the triad Europa universalis 4 ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт13 лет назад