Требуются ответственные копирайтеры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок379 просмотров

Важно: знание русского языка, отличная грамотность.

Подбор источников для материала – самостоятельный.

Подбор картинок и фото в сети, когда необходимо.

Ответственность -соблюдение сроков.

Уникальность текстов, проверка на уникальность.

Все задания по четкому тз.

Статьи от 5 тыс знаков.

Гарантируем честную оплату раз в месяц или за цикл статей по Вашему желанию.

Работа есть всегда!

Важно: думать о чем пишите! Если совсем не знаете лучше не писать бред, чем рерайтить абсурдную информацию. Думать о том, что будет интересно читать и как подать информацию

Тексты нужны для людей.

Простой рерайт не подходит.

В случае успешно-выполненной работы возможно дальнейшее сотрудничество по другим проектам и условиям.

Укажите, если у Вас мед образование или Вы молодая мама

13 лет назад
salikh9
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

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