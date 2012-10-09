Требуются ответственные копирайтеры

Важно: знание русского языка, отличная грамотность.

Подбор источников для материала – самостоятельный.

Подбор картинок и фото в сети, когда необходимо.

Ответственность -соблюдение сроков.

Уникальность текстов, проверка на уникальность.

Все задания по четкому тз.

Статьи от 5 тыс знаков.

Гарантируем честную оплату раз в месяц или за цикл статей по Вашему желанию.

Работа есть всегда!

Важно: думать о чем пишите! Если совсем не знаете лучше не писать бред, чем рерайтить абсурдную информацию. Думать о том, что будет интересно читать и как подать информацию

Тексты нужны для людей.

Простой рерайт не подходит.

В случае успешно-выполненной работы возможно дальнейшее сотрудничество по другим проектам и условиям.

Укажите, если у Вас мед образование или Вы молодая мама