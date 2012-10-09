Написание статей и новостей в сфере транспортной логистике. Требуется знание данной сферы деятельности. Понимать, о чем написано в предоставленной информации, умение выразить основную мысль статьи или новости, текста своими словами. Просьба присылать ваши работы ...
Требуются ответственные копирайтеры
Важно: знание русского языка, отличная грамотность.
Подбор источников для материала – самостоятельный.
Подбор картинок и фото в сети, когда необходимо.
Ответственность -соблюдение сроков.
Уникальность текстов, проверка на уникальность.
Все задания по четкому тз.
Статьи от 5 тыс знаков.
Гарантируем честную оплату раз в месяц или за цикл статей по Вашему желанию.
Работа есть всегда!
Важно: думать о чем пишите! Если совсем не знаете лучше не писать бред, чем рерайтить абсурдную информацию. Думать о том, что будет интересно читать и как подать информацию
Тексты нужны для людей.
Простой рерайт не подходит.
В случае успешно-выполненной работы возможно дальнейшее сотрудничество по другим проектам и условиям.
Укажите, если у Вас мед образование или Вы молодая мама
Заявки фрилансеров
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