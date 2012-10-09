Рерайт карточек товара

Добрый день! Нужно добавить на сайт несколько десятков товаров, предварительно отрерайтить тексты описание. Есть ссылки на сайты доноры, просто берем оттуда описание, делаем рерайт и заносим товар в наш каталог на сайте. Добавить товар на сайт 10 рублей, рерайт 30 рублей за 1000 знаков.