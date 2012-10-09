Рерайт карточек товара

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок165 просмотров

Добрый день! Нужно добавить на сайт несколько десятков товаров, предварительно отрерайтить тексты описание. Есть ссылки на сайты доноры, просто берем оттуда описание, делаем рерайт и заносим товар в наш каталог на сайте. Добавить товар на сайт 10 рублей, рерайт 30 рублей за 1000 знаков.

13 лет назад
evgenyj1
52 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копирайтер и рерайтер

    $100

    Нужен копирайтер рерайтер для написания статей на различные темы (авто, строительство, дом и быт, туризм, красота и здоровье , интернет) на постоянной основе можно без опыта работы. Требования: грамотное изложение ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • СЕО-тексты для интернет-магазина

    $50

    Добрый вечер! На сайт по продаже игрушек нужно написать сео-тексты под продвижение (желательно с титлами, дескрипшинами и Н1) под слова: smart trike смарт трайк велосипед смарт трайк купить детский велосипед киев ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать SEO текст

    $5

    Есть текст надо переписать в таком же стили, только по лучше. Чтобы не было видно что своровали. Сайт excur точка by Оплата 5 WMZ

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 10 статей на свадебную тематику

    Необходимо написать 10 реально полезных статей по конкретному ТЗ на свадебную тематику, связанные с процессом организации свадьбы. Объем статей не определен.Главное грамотно раскрыть тему. Это первая часть задания. От Вас цена и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение нового форума

    $50

    Здравствуйте! Необходимо наполнить сообщениями форум для стимулирования интереса других пользователей стать участниками данного форума. Тематика защита прав потребителей и юридическая защита. Требования: - Необходимо написать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Подготовка текстов юр.тематики

    Тексты должны быть интересными, показывающими проблему клиента и возможные варианты её решения силами наших специалистов. Цитирование законов не требуется, но могут быть отдельные ссылки на статьи. Во вложении представлены названия страницы и ключевые слова. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод с английского языка

    $2500

    Тексты слегка технические описательного характера, не сложные. Нужен оперативный, но в то же время, качественный перевод. Скайп valendov1

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продающий текст для сайта

    $50

    Нужно написать продающий текст на главную страницу сайта + доработать некоторые нюансы. Текст нужно максимально ужать, без потери изначального смысла.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Облагородить и написать текст

    $50

    Имееться текст для презентации (коммерческое предложение) слайдов 7 - 10 На каждом слайде нужно написать текст или улучшить данный, текст должен мотивировать и побуждать на действие (продажу) На одном ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад