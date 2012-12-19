10 статей на свадебную тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен34 заявки255 просмотров

Необходимо написать 10 реально полезных статей по конкретному ТЗ на свадебную тематику, связанные с процессом организации свадьбы. Объем статей не определен.Главное грамотно раскрыть тему.

Это первая часть задания. От Вас цена и сроки.

13 лет назад
gigri
Илья 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$30
3 дня
Все понравилось. Спасибо
Серьезный заказчик, серьезный подход к делу, достойная оплата и масса положительного опыта!

Заявки фрилансеров

lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайтер и рерайтер

    $100

    Нужен копирайтер рерайтер для написания статей на различные темы (авто, строительство, дом и быт, туризм, красота и здоровье , интернет) на постоянной основе можно без опыта работы. Требования: грамотное изложение ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать SEO текст

    $5

    Есть текст надо переписать в таком же стили, только по лучше. Чтобы не было видно что своровали. Сайт excur точка by Оплата 5 WMZ

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение нового форума

    $50

    Здравствуйте! Необходимо наполнить сообщениями форум для стимулирования интереса других пользователей стать участниками данного форума. Тематика защита прав потребителей и юридическая защита. Требования: - Необходимо написать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Подготовка текстов юр.тематики

    Тексты должны быть интересными, показывающими проблему клиента и возможные варианты её решения силами наших специалистов. Цитирование законов не требуется, но могут быть отдельные ссылки на статьи. Во вложении представлены названия страницы и ключевые слова. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод с английского языка

    $2500

    Тексты слегка технические описательного характера, не сложные. Нужен оперативный, но в то же время, качественный перевод. Скайп valendov1

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продающий текст для сайта

    $50

    Нужно написать продающий текст на главную страницу сайта + доработать некоторые нюансы. Текст нужно максимально ужать, без потери изначального смысла.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Облагородить и написать текст

    $50

    Имееться текст для презентации (коммерческое предложение) слайдов 7 - 10 На каждом слайде нужно написать текст или улучшить данный, текст должен мотивировать и побуждать на действие (продажу) На одном ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт описаний моб. телефонов

    Необходимо сделать рерайт описаний к мобильным телефонам на столько, на сколько это возможно, в сумме около 100 моделей телефонов и планшетов, каждое описание около 2-3 тыс. симв. Указывайте пожалуйста цену за 1 тыс. символов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайтер/копирайтер для туристического портала

    $1000

    Рирайт и копирайт. Формирование базы данных стран, городов, достопримечательностей, событий. Поля по каждому обекту готовят копипастеры (3 варианта текста на каждое инф.поле). Вы делаете из 3 текстов один в формате рирайта + копирайт ...

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад