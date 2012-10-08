Перевод с английского языка

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок164 просмотра

Тексты слегка технические описательного характера, не сложные.

Нужен оперативный, но в то же время, качественный перевод.

Скайп valendov1

13 лет назад
valjaja
Влад 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ya-ra
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$80
1 день

Заявки фрилансеров

ya-ra
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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