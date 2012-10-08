Здравствуйте. Для контентного проекта требуются на постоянную работу ответственные люди. Тематики статей: Дом, Еда, Здоровье, Семья, Дети, Красота, Мода, Образование, Наука, Культура, Hi-Tech, Финансы, Путешествия, Психология, Животные, Хобби, ...
Перевод с английского языка
Тексты слегка технические описательного характера, не сложные.
Нужен оперативный, но в то же время, качественный перевод.
Скайп valendov1
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужно написать продающий текст на главную страницу сайта + доработать некоторые нюансы. Текст нужно максимально ужать, без потери изначального смысла.Завершен13 лет назад
- $50
Имееться текст для презентации (коммерческое предложение) слайдов 7 - 10 На каждом слайде нужно написать текст или улучшить данный, текст должен мотивировать и побуждать на действие (продажу) На одном ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать рерайт описаний к мобильным телефонам на столько, на сколько это возможно, в сумме около 100 моделей телефонов и планшетов, каждое описание около 2-3 тыс. симв. Указывайте пожалуйста цену за 1 тыс. символов.Завершен13 лет назад
- $1000
Рирайт и копирайт. Формирование базы данных стран, городов, достопримечательностей, событий. Поля по каждому обекту готовят копипастеры (3 варианта текста на каждое инф.поле). Вы делаете из 3 текстов один в формате рирайта + копирайт ...Копирайтинг37 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
необходимо писать статьи и новости на стекольную тему для сайта http://vip-glass.ru/ просьба указать примеры ваших работ для определения стоимости "тыщузнаков" и возможности сотрудничестваЗакрыт13 лет назад
Требуется выполнить 2 статьи по ГК РФ для публикации ВАК, все требования есть, срок как можно быстрее.Жду предложений по цене и срокамКопирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужны новости и материалы по теме программного обеспечения для Linux, BSD и UNIX ОС. Объем: 40 тыс. симв.Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны исполнители для написания текстов на страницы сайта Тематика текста: Ремонт техники Apple Размер 1 текста: 1500–1800 зн. без пробелов Количество текстов на 1-го исполнителя: 7–9 ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день, нужно написать 10 статей на магическую тематику, Семейная магия, магия в доме, любовная магия и подобное, оплата от 1 до 1,5 дол за 1000 знаков, писать можно тут или в асю. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад