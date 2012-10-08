Облагородить и написать текст

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок237 просмотров

Имееться текст для презентации (коммерческое предложение)

слайдов 7 - 10

На каждом слайде нужно написать текст или улучшить данный, текст должен мотивировать и побуждать на действие (продажу)

На одном слайде знаковнужно использовать не больше 150 - 180.

В вложении текст.

Срок: 1 -2 дня.

Стоимость поекта: 700 рублей.

Способ оплаты:

ЯД или WM

Предоплата 50/50

13 лет назад
narisoval
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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