Облагородить и написать текст

Необходимо сделать рерайт описаний к мобильным телефонам на столько, на сколько это возможно, в сумме около 100 моделей телефонов и планшетов, каждое описание около 2-3 тыс. симв. Указывайте пожалуйста цену за 1 тыс. символов.