Cценарист видеороликов о компьютерных играх

Требуется сценарист - автор начиток для видеороликов на игровую тематику (обзоры игр, топы и т.д.). Автор должен обладать чувством юмора и лаконичным стилем. Желательно иметь опыт аналогичной работы или, по крайней мере, понимать, чем отличается текст видеоролика от обычной статьи.

Оплата договорная, от 5$ за тысячу знаков без пробелов. Оплату перечисляем только на банковскую карту (Украина, Россия). В заявке просьба указывать желаемый размер оплаты.