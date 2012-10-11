Написать SEO текст

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок341 просмотр

Есть текст надо переписать в таком же стили, только по лучше. Чтобы не было видно что своровали.

Сайт excur точка by

Оплата 5 WMZ

13 лет назад
antonbergov
Антон 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$4
1 день
Отличный фрилансер. Пишет нормальные тексты.
Начал сотрудничать с Антоном. Проблем с оплатой нет, задачи ставятся четко.

Заявки фрилансеров

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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