Наполнение нового форума

Здравствуйте!

Необходимо наполнить сообщениями форум для стимулирования интереса других пользователей стать участниками данного форума. Тематика защита прав потребителей и юридическая защита.

Требования:

- Необходимо написать 250 комментариев

- Срок 2 недели (14 дней)

- Размер одного комментария – 100-200 символов (1-2 предложения)

- Осознанный и осмысленный комментарий в тему поста.

Возможно использовать подобные сторонние ресуры для рерайта.

Оплата:

- 5 руб. — 1 комментарий

- выплата один раз в неделю (ЯД), без задержек, по результатам работы

Возможно дальнейшее сотрудничество, есть много работы по постингу в соц. сетях.

Спасибо!