Написание статей и новостей в сфере транспортной логистике. Требуется знание данной сферы деятельности. Понимать, о чем написано в предоставленной информации, умение выразить основную мысль статьи или новости, текста своими словами. Просьба присылать ваши работы ...
SEO-копирайт
Копирайт на энергетическую тематику по заданным ключевикам.
13 тыс знаков.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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